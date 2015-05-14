В Киевском зоопарке умерла самка зубра

Киевский зоопарк потерял одного из своих воспитанников - сегодня из жизни ушла старейшая самка зубра европейского Марта. Родилась она здесь же, в Киевском зоопарке, в июне 1994 года, где произвела потомство и прожила всю свою жизнь, сообщает "Вечерний Киев".

Питалась самка зубра трижды в день, причем рацион был достаточно насыщенным: сено, овес, картофель, свекла, морковь и др.

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Марта прожила 21 год и умерла уже в довольно преклонном возрасте - например, коровы в среднем живут около 15 лет, - сообщает директор Киевского зоологического парка Кирилл Трантин. - Сейчас ее тело отвезли на вскрытие - на кафедру анатомии Аграрного университета".

В зоопарке остались 12-летний самец Мирон, 5-летняя Мира и 2-летний Мартин.