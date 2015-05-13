В основе передвижения муравьев лежит математическая модель

К такому выводу пришли математики, изучавшие поведение аргентинских муравьев, пишет "Вокруг света". Ученые долгое время пытаются объяснить, как стаи птиц, косяки рыб, колонны муравьев и другие сложные естественные системы организуются, когда передвигаются вместе.

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Пытаясь решить эту проблему, ученые из Испании и США проанализировали передвижения аргентинских муравьев (один из самых опасных видов, распространенный по всему миру), когда они ели или исследовали пустое пространство (чашку Петри), и предложили модель, объясняющую, как насекомые выбирают маршруты. Ученые сначала наблюдали за отдельными муравьями, а затем за группами насекомых. Они записывали все передвижения муравьев и в результате обнаружили, что те меняли направление вовсе не случайно, а в соответствии с определенной математической моделью. «Если точнее, модель передвижений муравьев - это сочетание распределений Гаусса и Парето, двух вероятностных функций, которые обычно используются в статистике. В данном случае они описывают, как много муравьев изменит направление с каждым шагом, и указывают, в каком направлении насекомые движутся», - объясняет Мария Вела Перес, исследователь из Европейского университета Мадрида, соавтор исследования.

Численное моделирование на компьютере показывает образование разветвленных моделей, очень похожих на те, что наблюдались в реальном эксперименте с перемещающимися в чашке Петри муравьями. Результаты подобных исследований не только вызывают интерес специалистов, но и могут быть использованы в различных технологических областях. «Например, на основе полученных данных может быть разработана модель, которая ляжет в основу координации перемещений микро-роботов, очищающих загрязненные зоны или выполняющих другие задачи», - отмечает Вела Перес. В ходе предыдущих исследований было установлено, что поиск еды муравьями определяют два фактора: «настойчивость» насекомых в следовании выбранному маршруту и нахождение знакомых мест по оставленному следу - феромонам.

Между тем немецкие и китайские ученые в результате совместного математического исследования выяснили, что группы муравьев используют стратегии навигации, разделяясь на «разведчиков» и «собирателей» во время сложных перемещений в поисках пищи, и обрабатывают информацию «гораздо эффективнее Google».