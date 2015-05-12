Эстонские волонтеры спасли почти 20 тысяч лягушек

В Эстонии добровольцы помогли спасти почти 20 тыс. лягушек, которые могли погибнуть во время весенней миграции на дорогах страны.

Волонтеры приняли участие в 24 субботниках в рамках кампании "Лягушки на дорогах", отмечает "Росбалт". Кроме того был проведен фотоконкурс о миграции земноводных, лучшие снимки были обнародованы в Facebook, сообщили в фонде природы Эстонии.

В нынешнем году миграция лягушек проходила двумя большими волнами, более мелкие передвижения отмечались на протяжении всего месяца. "К счастью, все люди были полны энтузиазма помочь нам, и все участники лягушачьих субботников заслуживают аплодисментов", — рассказала председатель фонда Кристийна Кюбарсепп.

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Волонтеры помогали водителям пересекать маршруты передвижения амфибий, призывали их быть внимательными на дороге, рассказывали жителям о жизни и пользе земноводных. Кроме этого волонтеры обратились в департамент шоссейных дорог с призывом построить специальные туннели для безопасного передвижения лягушек.

За четыре года было спасено более 63 тыс. амфибий, уточнили в фонде.

Голландские ученые подсчитали, что если по дороге в час проезжают 60 машин, под колесами погибает 95% мигрирующих лягушек.