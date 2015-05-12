Эстонские волонтеры спасли почти 20 тысяч лягушек
Эстонцы провели 24 субботника в рамках кампании "Лягушки на дорогах".
В Эстонии добровольцы помогли спасти почти 20 тыс. лягушек, которые могли погибнуть во время весенней миграции на дорогах страны.
Волонтеры приняли участие в 24 субботниках в рамках кампании "Лягушки на дорогах", отмечает "Росбалт". Кроме того был проведен фотоконкурс о миграции земноводных, лучшие снимки были обнародованы в Facebook, сообщили в фонде природы Эстонии.
В нынешнем году миграция лягушек проходила двумя большими волнами, более мелкие передвижения отмечались на протяжении всего месяца. "К счастью, все люди были полны энтузиазма помочь нам, и все участники лягушачьих субботников заслуживают аплодисментов", — рассказала председатель фонда Кристийна Кюбарсепп.
Читайте такжеВ Литве из-за теплой зимы на берег выбрасываются детеныши тюленей
Волонтеры помогали водителям пересекать маршруты передвижения амфибий, призывали их быть внимательными на дороге, рассказывали жителям о жизни и пользе земноводных. Кроме этого волонтеры обратились в департамент шоссейных дорог с призывом построить специальные туннели для безопасного передвижения лягушек.
За четыре года было спасено более 63 тыс. амфибий, уточнили в фонде.
Голландские ученые подсчитали, что если по дороге в час проезжают 60 машин, под колесами погибает 95% мигрирующих лягушек.