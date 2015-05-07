В Одесском зоопарке у редких ястребов-тетеревятников появился приплод

Как сообщили в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, данное событие является уникальным.

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«У красивых, но чрезвычайно привередливых и агрессивных ястребов-тетеревятников появился уникальный приплод. Содержащиеся в нашем зоопарке ястребы – редкий, исчезающий вид хищных птиц, занесенный в Красную книгу Украины», - рассказали в департаменте. Этих птиц очень тяжело содержать в искусственных условиях и практически невозможно достичь успехов в их размножении этого вида в неволе.

В департаменте отметили, что в прошлом году орнитологам зоопарка удалось создать необходимые условия для получения приплода тетеревятника. Раньше никому в Украине не удавалось добиться получения потомства этого хищника.

«7 мая в гнезде самки ястреба-тетеревятника благополучно вылупились 2 птенца. Мать заботливо оберегает свое потомство», - отметили в горсовете.

Как сообщал УНИАН, Одесский зоопарк расположен возле рынка «Привоз» с 1938 года. Его посещают более чем 250 тыс. человек в год. Коллекция содержит свыше 260 видов, порядка 1570 животных, в том числе около 50 видов занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.

Справка УНИАН. Ястреб-тетеревятник - хищная птица рода ястребов семейства ястребиных, широко распространённая в Европе, Азии и Северной Америке. Самый крупный вид рода ястребов. Размножаются один раз в год, самка откладывает 2-4 яйца.