В Подмосковье изъято 8 тонн краснокнижной рыбы

Отмечается, что Управление организации дознания ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками ФСБ России в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконной продажи особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов провели обыск на территории цеха по изготовлению рыбной продукции, расположенного в городе Мытищи Московской области, пишет Росбалт.

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В результате изъято 8 тонн рыбы, предположительно относящейся к производным осетровых видов рыб, которые занесены в Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения, а также подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры.

"Сотрудники и руководители указанного цеха доставлены в территориальное подразделение ОМВД для дачи показаний. По предварительным данным, стоимость изъятого составляет более 11 млн руб.", — уточнили в ведомстве.