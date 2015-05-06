Экологи обнаружили в Якутии 11 белых медведиц с 16 медвежатами

Об этом сообщается на сайте министерства охраны природы Республики Саха (Якутия), передают РИА Новости.

Количество медведей, обнаруженных в прошлые годы, не уточняется.

Отмечается, что подразделения министерства охраны природы республики — дирекция биоресурсов и особо охраняемых природных территорий, Аллаиховская и Нижнеколымская инспекции охраны природы, в течение ряда лет активно участвуют в проекте WWF России "Медвежий патруль". Якутия является флагманом этого проекта в РФ. Исследования необходимы для выяснения состояния животных, занесенных в Красную книгу.

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Каждую весну в рамках проекта проводится операция "Весенний след" — в этот период белые медведицы с новорожденными медвежатами покидают берлоги. Основные задачи патруля — мониторинг и превентивная защита от возможного браконьерства.

"Обследованы часть материкового побережья Восточно-Сибирского моря и все шесть островов архипелага Медвежьи острова. Выявлены 11 белых медведиц, родивших 16 медвежат, в том числе одна залегла в берлогу на материке. Определено, что на исследуемой территории пребывало не менее 37 белых медведей различного возраста", — сообщается на сайте.

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Отмечается, что в Аллаиховском районе патрулирование проведено в приморских районах Хапташинского яра, реке Китисной и акватории Восточно-Сибирского моря на удалении до 15 километров от берега. Следов пребывания белых медведей в районе в момент проведения работ не обнаружено.

Белые медведи внесены в список попавших под угрозу исчезновения видов Международного союза охраны природы, Красные книги РФ и Республики Саха (Якутия). Общая численность белых медведей в российской Арктике оценивается в 5-6 тысяч особей, но точных данных по численности вида нет. В приполярных областях Северного полушария Земли обитают всего около 21 тысячи белых медведей. В России белый медведь постоянно обитает на пространстве от Земли Франца-Иосифа и Новой Земли до Чукотки.