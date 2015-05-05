Австралия выделит $7,8 тысячи на изучение горных поссумов

Австралийское правительство во главе с премьер-министром Тони Эбботтом в качестве подарка дочери герцога и герцогини Кембриджских сделает пожертвование заповеднику в штате Виктория в размере 10 тысяч австралийских долларов (7,8 тысячи долларов США) на изучение горных поссумов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Горный поссум — единственное сумчатое животное в Австралии, впадающее в зимнюю спячку. В дикой природе их осталось всего около двух тысяч", — отметил Тони Эбботт.

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"Надеюсь, однажды принцесса сможет приехать в Австралию и подержать горного поссума на руках", — добавил он.

Эти крошечные сумчатые, которые умещаются на ладони и весят около 45 граммов, считаются одними из самых редких сумчатых млекопитающих.

Также принцесса, родившаяся 2 мая, получит в подарок от Австралии одеяло из шерсти мериноса, украшенное узором в виде цветка — символа бывшей британской колонии, австралийской акации.