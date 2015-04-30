Пожар в Приморье угрожает краснокнижным амурским тиграм и леопардам

Об этом сообщила РИА Новости представитель парка Мария Окулова. По ее словам, через пару лет эта территория восстановится, но в 2015 году леопард тут вряд ли задержится.

В среду стало известно, что природный пожар на площади около 2 тысяч гектаров бушует на территории нацпарка "Земля леопарда" в Приморье, его удалось локализовать. Полиция Приморья не исключает, что причиной крупного пожара мог стать умышленный поджог, и проводит расследование.

"В настоящее время пожар локализован, и прямая опасность для дальневосточных леопардов и амурских тигров минимизирована. В то же время пожар по-прежнему косвенно угрожает редким кошкам. В результате пожара площадь их местообитаний сократилась. Через несколько лет эта территория сможет частично восстановиться, однако этим летом леопард здесь едва ли задержится", — сказала Окулова.

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По ее словам, с уверенностью можно говорить, что в результате пожара погибло большое количество мелких животных. Среди них могли быть енотовидные собаки, лисы и барсуки, а это непосредственный корм дальневосточных леопардов.

В последние недели во многих регионах России осложнилась пожароопасная обстановка. В Сибири и в Забайкалье бушуют природные пожары, перекинувшиеся на несколько десятков населенных пунктов. Пожары несколько раз происходили и в самом нацпарке. В апреле 2014 года крупный пожар площадью 4 тысячи гектаров в "Земле леопарда" начался из-за пала травы. В начале апреля 2015 года пал сухой травы во время тактических стрельб на военном полигоне вновь привел к возгоранию в нацпарке. На прошлой неделе здесь также был зафиксирован пожар площадью 7,3 гектара, его потушили.

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Национальный парк "Земля леопарда" был создан в Приморье в 2012 году. На территории парка обитает редчайший дальневосточный леопард, занесенный в Международную красную книгу. Дальневосточный (амурский) леопард — один из подвидов леопарда и самая редкая из крупных кошек на планете. В России он обитает только в Приморье, а численность в России, по последним данным, составляет 57 особей, большая их часть живет в национальном парке.