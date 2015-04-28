В Казахстане хотят запретить рыболовные сети из синтетики для спасения рыб
Власти Казахстана планируют запретить производство и реализацию рыболовных сетей из синтетических материалов.
Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ерлан Нысанбаев, передает пресс-служба правительства государства.
«К сожалению, сегодня на рынке они имеются. В то же время, мы сегодня законодательно хотим ввести норму, которая будет запрещать изготовление и реализацию данных сетей у нас в стране», - сказал Нысанбаев.
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По его словам, в настоящее время в казахстанском законодательстве нет такой нормы.
Тем не менее, инспекторами в регионах проводится определенная работа. Весной текущего года на реке Или провели работу по очистке от сетей и других орудий лова. Было удалено с реки Или 28 километров сетей. Такая акция проводится по всем рекам страны, это способствует сохранению популяций рыбы.