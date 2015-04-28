В штате Нью-Йорк ограничат освещение ради перелетных птиц

Ярко освещенные здания, как предполагается, привлекают птиц, и они разбиваются о стекло, передает Би-би-си. Считается, что весной и осенью перелетные птицы выстраивают свои пути миграции, ориентируясь по звездам. Однако яркое искусственное освещение вводит птиц в заблуждение. Нередко они резко меняют курс и летят к светящимся высотным зданиям, башням, маякам.

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По данным ученых, в США каждый год гибнут около миллиарда птиц, которые становятся жертвами таких световых ловушек.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что декоративное освещение будет выключаться с 23:00 до восхода солнца в сезоны миграции птиц.