В России у пеликанов обнаружили птичий грипп
Россельхознадзор выявил геном вируса птичьего гриппа у кудрявых пеликанов в Астраханской области.
Экспертизу провел подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных. В рамках мониторинга в пробах биологического материала, отобранных у кудрявых пеликанов в Икрянинском районе был выявлен геном вируса гриппа А птиц подтипа Н5N1, передает Росбалт со ссылкой на издание "Провинция".
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Исследование изолятов показало их принадлежность к азиатской генетической линии вируса высокопатогенного гриппа птиц и близость к изолятам вируса гриппа А птиц подтипа Н5N1, выделенных в Алтайском крае в 2014 году, а также к подтипам этого же вируса, выделенным во Вьетнаме и Китае в 2012-2014 годах.
Как сообщалось, массовая гибель пеликанов была обнаружена на днях у реки Кигач в Казахстане. Там обнаружено 70 мертвых особей кудрявого пеликана.