В России у пеликанов обнаружили птичий грипп

Экспертизу провел подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных. В рамках мониторинга в пробах биологического материала, отобранных у кудрявых пеликанов в Икрянинском районе был выявлен геном вируса гриппа А птиц подтипа Н5N1, передает Росбалт со ссылкой на издание "Провинция".

Читайте такжеИндии угрожает эпидемия свиного гриппа

Исследование изолятов показало их принадлежность к азиатской генетической линии вируса высокопатогенного гриппа птиц и близость к изолятам вируса гриппа А птиц подтипа Н5N1, выделенных в Алтайском крае в 2014 году, а также к подтипам этого же вируса, выделенным во Вьетнаме и Китае в 2012-2014 годах.

Как сообщалось, массовая гибель пеликанов была обнаружена на днях у реки Кигач в Казахстане. Там обнаружено 70 мертвых особей кудрявого пеликана.