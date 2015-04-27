Дельфины вынуждены тратить больше энергии для общения в шумной воде - ученые

Исследователи проанализировали, сколько энергии дельфины тратят на продуцирование ультразвуковых сигналов в воде, «загрязненной» посторонними шумами. Подробнее с результатами работы ученых можно ознакомиться в The Journal of Experimental Biology, сообщает Газета.ru.

Ученым удалось выяснить, что, если в воде присутствуют посторонние шумы, например от двигателей кораблей, дельфинам приходится тратить на 80% больше энергии и кислорода, чтобы общаться со своими соплеменниками.

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Результаты предыдущей работы биологов показали, что «шумная» вода стоит на третьем месте среди угрожающих жизни дельфинов факторов. Если животные вынуждены тратить на общение больше энергии, им потребуется значительно большее количество пищи для ее восполнения, но зачастую дельфины не могут ее найти и погибают. Выводы исследователей могут помочь специалистам, занимающимся охраной дельфинов, разработать новые способы сохранения численности их популяции.