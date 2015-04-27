В США пожарный спас шестерых утят благодаря "крякающему" рингтону

В американском штате Луизиана пожарный Коди Кнехт спас шестерых утят с помощью «крякающего» рингтона, сообщает Газета.ru со ссылкой на The Denver Post. Инцидент произошел в округе Сент-Тэмэни.

Как рассказали в местной пожарной службе, птенцы попали в ливневый сток, и, даже несмотря на реалистичное кряканье, раздававшееся с сотового телефона Кнехта, на спасение первых четырех утят ушло около полутора часов. Затем пожарный дал оставшимся птенцам еще примерно час, чтобы они успокоились.

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Все утята благополучно воссоединились с матерью. Это уже второе спасение уток для местной пожарной службы за неделю: 19 апреля ее сотрудники помогли утке, которая застряла в дымоходе.