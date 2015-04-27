В Таиланде изъята крупнейшая в истории страны партия слоновой кости
11:44, 27 апреля 2015Спасение видов
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Власти Таиланда сообщают об изъятии более трех тонн слоновой кости, речь идет об одной из крупнейших изъятых партий в истории страны.
REUTERS
Контрабандная слоновая кость - более 500 бивней - была спрятана в мешках с чаем, сообщает Би-би-си. Нелегальный груз прибыл в Таиланд из Кении, а затем должен был быть отправлен в Лаос. Его стоимость оценивается в $6 млн.
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Таиланд считается крупнейшей перевалочной базой торговцев слоновой костью, власти страны стараются усилить борьбу с незаконным промыслом.
На прошлой неделе власти Таиландаобъявили об изъятии партии слоновой кости весом в несколько тонн.
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