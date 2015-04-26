Американские ученые обнаружили три новых вируса птичьего гриппа - СМИ

Ученые США обнаружили три новых высокопатогенных вируса птичьего гриппа

у инфицированных домашних и диких птиц, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

Пока нет информации о заражении вирусом людей, однако ученые говорят, что заражению могли подвергнуться те люди, которые были в непосредственном контакте с больными птицами.

Подчеркивается, что вероятность заражения человека от животного не очень велика.

Читайте такжеВ Казахстане обнаружили 70 мертвых пеликанов«По большей части, эти штаммы не обладают потенциалом для заражения человека, но, очевидно, вы должны быть очень осторожны»,— сказал доктор Стивен Морс из Колумбийского университета.

По его словам, в настоящее время нельзя сказать что либо определенное о новом виде гриппа.