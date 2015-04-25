Собаки и их владельцы пикетировали МВД

Активисты отмечали, что в Киеве участились случаи массового отравления собак и активизировались так называемые догхантеры, а милиция отказывается возбуждать уголовные дела и должным образом их расследовать, пишет Радио Свобода.

12 апреля в селе Лисовичи в Киевской области неизвестные подожгли приют для животных, в результате чего заживо сгорело 70 собак.