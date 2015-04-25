Собаки и их владельцы пикетировали МВД
21:39, 25 апреля 2015Спасение видов
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25 апреля в Киеве несколько сотен владельцев собак вместе со своими любимцами пикетировали министерство внутренних дел и администрацию президента.
В Киеве протестовали против догхантеров / УНИАН
Активисты отмечали, что в Киеве участились случаи массового отравления собак и активизировались так называемые догхантеры, а милиция отказывается возбуждать уголовные дела и должным образом их расследовать, пишет Радио Свобода.
12 апреля в селе Лисовичи в Киевской области неизвестные подожгли приют для животных, в результате чего заживо сгорело 70 собак.
Десятка три собак пикетировали сегодня Министерство внутренних дел
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