Собаки и их владельцы пикетировали МВД

21:39, 25 апреля 2015
Спасение видов
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25 апреля в Киеве несколько сотен владельцев собак вместе со своими любимцами пикетировали министерство внутренних дел и администрацию президента.

В Киеве протестовали против догхантеров

Активисты отмечали, что в Киеве участились случаи массового отравления собак и активизировались так называемые догхантеры, а милиция отказывается возбуждать уголовные дела и должным образом их расследовать, пишет Радио Свобода.

12 апреля в селе Лисовичи в Киевской области неизвестные подожгли приют для животных, в результате чего заживо сгорело 70 собак.

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