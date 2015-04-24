В России рассказали о состоянии амурских тигров после зимы, выпущенных на Дальнем Востоке

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на совместный отчет специалистов Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН и общества сохранения диких животных и сотрудников Специнспекции "Тигр".

"Вероятно, что 5 из 6 возвращенных в природу тигров будут соответствовать всем критериям успешной реабилитации. Все тигры в первые два месяца после возвращения в природу продемонстрировали способность успешно охотиться на диких животных, все тигры в целом держались вдали от людей, домашних животных и населенных пунктов. Все тигры благополучно пережили зиму 2014-2015 годов", — говорится в отчете ученых.

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Для получения информации об активности тигров, характере их перемещений и о размножении необходимо дальнейшее наблюдение за ними в ближайшем будущем. Успешное размножение будет окончательным доказательством того, что в Приамурье происходит восстановление популяции амурского тигра.