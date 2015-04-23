В Китае в ходе дорожных работ найдены 43 яйца динозавров

На юге Китая в ходе дорожных работ обнаружены яйца, возраст которых может насчитывать порядка 90 млн лет. Нашедшие "клад" рабочие тут же приостановили ремонт и вызвали археологов и сотрудников Музея города Хэюань, в котором хранится самая большая в мире коллекция яиц динозавров, пишет "Моя планета".

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Раскопки продолжались 2 часа, и в итоге специалистам удалось извлечь 43 яйца, 19 из которых оказались целыми и невредимыми. Музейные работники сообщили, что самое крупное яйцо имеет диаметр 13 см, но пока не смогли определить возраст кладки и назвать имена несостоявшихся родителей. В ближайшее время ученым предстоит всесторонне исследовать находку и выяснить, какому виду динозавров принадлежат окаменелости.

Город Хэюань славится крупнейшей в мире коллекцией яиц динозавров - более 10 тыс. экземпляров хранится в городском музее, и этот рекорд официально занесен в Книгу рекордов Гиннесса. В коллекции - яйца овирапторов и гадрозавров, которые были отложены 65-89 млн лет назад.

Как сообщает CNN, первую кладку динозавров в Хэюане обнаружили дети, игравшие на строительной площадке в 1996 году. С тех пор на раскопках было найдено около 17 тыс. яиц доисторических ящеров. Все яйца находили в породах красного песчаника - по-видимому, динозавры считали эту среду благоприятной для кладки.