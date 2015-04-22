Ученые выяснили, что осьминоги двигаются неритмично

Зоологи давно пытаются понять, как осьминогу удается координировать движения своих восьми щупалец и не путаться в них. Некоторое время считали, что раз у этих моллюсков нет твердого скелета, то они и не могут достаточно хорошо контролировать работу щупалец и потому не способны к сложным движениям, пишет "Наука и жизнь".

Но несколько лет назад Гая Леви и его коллеги из Еврейского университета в Иерусалиме показали, что осьминог способен совершать сложные манипуляции, по крайней мере, одной "рукой". И все же мозг даже таких умных беспозвоночных, как головоногие моллюски, недостаточно сложен, чтобы управлять системой из восьми конечностей. Было даже сделано предположение, что каждое щупальце у осьминогов снабжено автономной нервной системой, так чтобы они могли обойтись без указаний из мозгового центра. И то сказать, из 500 млн нейронов, которыми располагает осьминог, в его "руках" сосредоточено почти две трети, так что им есть чем "думать".

Эксперименты продолжились, и их результаты навели исследователей на следующую модель: мозг животного формулирует общую задачу, задает направление движения, его цель, а вот детали же исполнения ложатся на щупальца, которые вольны делать что угодно, лишь бы цель была достигнута. То есть по отдельности каждая осьминожья «рука» обладает довольно большой степенью свободы, и сама по себе она никуда бы своего хозяина не привела, но все вместе они делают как раз то, что нужно.

В новой статье, опубликованной в Current Biology, зоологи дополняют свою "теорию движения осьминогов". Оказалось, что у них направление движения не зависит от ориентации тела. Мы, например, как и любые другие двусторонне-симметричные животные, прежде чем начать куда-то идти, должны определённым образом развернуться, сориентироваться в пространстве. У осьминогов тело тоже обладает двусторонней симметрией, однако при том ползти они могут абсолютно в любом направлении, не утруждая себя тем, чтобы повернуться в нужную сторону.

С одной стороны, это связано с тем, что при билатеральной симметрии тела щупальца осьминогов расположены всё же по кругу, то есть расположение конечностей у них радиально-симметричное. С другой стороны, как оказалось, головоногие при "ходьбе" используют незамысловатую, но довольно красивую стратегию – они лишь отталкиваются от поверхности, сокращая и удлиняя свои мягкие, бескостные "руки". При движении все щупальца просто толкают тело моллюска, мозгу же нужно выбрать, какое из щупалец должно сработать. Поэтому у осьминогов невозможно увидеть согласованное ритмичное движение конечностей. Большинство животных, так или иначе, вырабатывает свой ритм из повторяющихся движений. У осьминогов мы можем увидеть какой-то регулярный рисунок движений у отдельной "руки", но не у всех конечностей вместе.