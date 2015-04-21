Французских туристов оштрафовали на $4 тысячи за издевательство над квоккой

Двух отдыхавших на австралийском острове Ротнем туристов из Франции оштрафовали на четыре тысячи долларов каждого за издевательства над квоккой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Mashable.

24-летний Тибо Валетт (Thibaud Valette) и 18-летний Жан Батрикян (Jean Batrikian) пугали животное огнем ради развлечения: поднесли зажигалку к аэрозольному баллону и направили пламя в сторону зверька, но он успел увернуться. Французы стали объектами судебного преследования за жестокое обращение с представителем занесенного в Красную книгу вида после того, как опубликовали видео запугивания квокки.

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Изначально Валетту и Батрикяну грозило до пяти лет лишения свободы и штраф в 50 тысяч долларов. Однако австралийский суд принял во внимание факт, что квокка не пострадала, и вынес более мягкий приговор. На суде французы уверяли, что не хотели поджечь квокку, а планировали лишь напугать ее.

Живущие в Австралии представители семейства кенгуровых стали популярны в сети ранее в 2015 году благодаря своей необычной мимике (они умеют «улыбаться»). Многие путешествовавшие в места обитания зверьков пользователи соцсетей полюбили делать селфи со смешными животными и публиковать их с хэштегом #quokkaselfie. Квокки дружелюбны и не боятся людей. Кроме того, они беззащитны перед хищниками, что поставило вид под угрозу исчезновения.