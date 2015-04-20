В Непале впервые за полвека нашли диких яков

20:38, 20 апреля 2015
Спасение видов
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Впервые за 50 лет в Непале обнаружены дикие яки.

В Непале нашли диких яков

Ранее считалось, что как в Бутане, так и в Непале все дикие яки вымерли, пишет российская служба BBC.

Однако, как рассказали исследователи, шесть животных были найдены в разных районах Гималаев на западе Непала.

Читайте такжеИсследователи обнародовали первый в мире снимок якобы исчезнувшей обезьяны из КонгоВ соседних Китае и Индии проживает около 15 тысяч диких яков, уникальных животных, приспособленных к жизни при низких температурах и в высокогорных районах из-за способности их крови переносить больше кислорода.

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