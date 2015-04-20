Исследователи обнародовали первый в мире снимок якобы исчезнувшей обезьяны из Конго

Два приматолога, африканец Гаэль Гоболо и бельгиец Ливен Деврезе, отправились в экспедицию в новый национальный парк Нтоку-Пикунда в Конго специально, чтобы отыскать красных колобусов Бувье, которых ученые не встречали с 1970 года, сообщает "Моя планета".

Международный союз охраны природы классифицирует этот подвид как находящийся под угрозой исчезновения, в 2008 году была внесена пометка «Возможно, вымер». В 2007 и 2014 году поступала информация о том, что кто-то видел этих редчайших обезьян на севере Конго, но до сих пор не было никаких доказательств и тем более фотоматериалов, подтверждающих существование красных колобусов Бувье.

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Благодаря подсказкам местных охотников натуралистам удалось обнаружить двух якобы вымерших приматов и сделать уникальный снимок, на котором запечатлена мать с детенышем, что говорит о наличии как минимум одной пары исчезающих животных репродуктивного возраста. «Наши фотографии — первые в мире, и они подтверждают, что этот подвид не вымер», - сказал Ливен Деврезе.

«Мы очень рады, что Ливен и Гэль смогли добиться своей цели! Они не только подтвердили факт существования красных колобусов Бувье, но и смогли получить очень четкое крупное изображение матери и ребенка», — отметила пресс-секретарь Общества охраны дикой природы Фиона Майзельс. Она добавила, что существованию этого подвида обезьян угрожает деятельность человека: сельское хозяйство, лесозаготовки, строительство дорог, охота.

По итогам экспедиции натуралисты составили карту местности с указанием маршрута, отметили места в национальном парке, где, по информации местных охотников, можно увидеть этих неуловимых обезьян.

Красный колобус Бувье был впервые описан в 1887 году. Он является эндемиком Республики Конго, обитает в заболоченных лесах вдоль реки Бокиба. Исследователи знают об этих животных крайне мало. До сих пор они были известны только по горстке музейных экспонатов, собранных на рубеже XIX–XX веков.

Экспедиция проходила в начале марта 2015 года, но фотографии и отчеты о ней стали доступны лишь теперь.