В Таиланде изъяли рекордную партию контрабандной слоновой кости весом 4 тысячи килограммов (фото)

Таможенники Таиланда изъяли крупнейшую в истории страны партию контрабандной слоновой кости; четыре тонны ценного сырья стоимостью примерно 6 миллионов долларов были перехвачены в порту Бангкока, сообщает РИА Новости.

Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на таможенные власти королевства, 739 фрагментов бивней африканских слонов были спрятаны в контейнере, в котором, согласно маркировке, должны были находиться бобы. Груз прибыл в порт Бангкока 18 апреля из Демократической республики Конго и предназначался для дальнейшей отправки в Лаос.

"Фрагменты массой около 4 тысяч килограммов и стоимостью 200 миллионов бат (6 миллионов долларов). Это крупнейшая в истории Таиланда перехваченная партия слоновой кости", — говорится в заявлении таможенной службы страны.

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Как отмечают местные власти, наибольшим спросом слоновая кость пользуется у покупателей из Вьетнама, Китая, а также в самом Таиланде, который является крупнейшим в мире рынком этого природного сырья.

В Таиланде запрещена продажа дериватов (производное от дикого животного или растения включая продукты их переработки — прим. ред.) обитающих в дикой природе слонов. Однако продажа кости одомашненных слонов, которых местное население использует на хозяйских нуждах, в стране не карается законом. В то же время этим зачастую пользуются нечистоплотные торговцы, продавая под видом законно добытой слоновую кость, полученную браконьерами.

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Запрет на международную торговлю слоновой костью был введен в 1989 году. В 2002 году ООН частично разрешила торговлю слоновой костью для некоторых стран. В 2004 году ООН была вынуждена пойти на еще одно смягчение запрета, чтобы поддержать экономики ряда южноафриканских государств при условии жесткого контроля со стороны местных властей. Однако из-за несоблюдения этого условия легальный экспорт слоновой кости в 2006 году вновь приостановили.