Швеция отправит на Кубу 10 детенышей крокодилов редкого вида

Стокгольмский зоопарк решил отправить 10 детенышей крокодилов обратно на Кубу, где они будут выпущены на волю, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"Отпустить животных в дикую природу - мечта любого директора зоопарка", - заявил Ассошиэйтед пресс вырастивший крокодилов сотрудник зоопарка Йонас Вальстром.

История этих рептилий уникальна. В 1970 году их родители были подарены бывшим руководителем Кубы Фиделем Кастро советскому космонавту Владимиру Шаталову в знак солидарности двух коммунистических режимов.

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Космонавт содержал крокодилов в своей квартире в Москве, пока они не стали слишком большими.

По словам Вальстрома, в 1981 году он ездил в Москву, где ему и передали эту пару.

"Он (Шаталов) привез их в в Москву и держал их в квартире, пока его жена не сказала "Хватит!". Тогда он был вынужден отдать их в московский зоопарк", - рассказал Вальстром.

В московском зоопарке многострадальным крокодилам не смогли предоставить подходящие условия проживания и попросили Вальстрома забрать их в Стокгольм.

"Когда я возвращался из Москвы, я вёз их в ручной клади", - вспоминает сотрудник зоопарка.

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Два крокодила, получившие клички Кастро и Хиллари, стали настоящими звездами в зоопарке "Скансен" в Стокгольме.

На сегодняшний день в дикой природе осталось не более 4000 кубинских крокодилов. Ареал их обитания ограничивается лишь несколькими болотистыми областями на островах.

Крокодилы отличаются характерным костяным гребнем позади глаз.

По словам Вальстрома, крокодилы должны быстро адаптироваться в новых условиях.

"Крокодил всегда готов к дикой природе. Они всегда агрессивны", - объясняет специалист.