Засуха в Калифорнии заставляет лосей и коров бороться за пастбища (фотогалерея)

Владельцы ранчо и фермеры, которые живут и работают в пределах Национального парка Пойнт Рейес, хотят освободить лосей, чтобы они не паслись с их скотом.

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Об этом сообщает Reuters, который выложил фотографии величественных животных.