Засуха в Калифорнии заставляет лосей и коров бороться за пастбища (фотогалерея)
14:36, 20 апреля 2015Спасение видов
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Несмотря на иллюзию мирного сосуществования, животные находятся в битве с крупным рогатым скотом за драгоценные пастбища, которых становится все меньше из-за засухи.
REUTERS
Владельцы ранчо и фермеры, которые живут и работают в пределах Национального парка Пойнт Рейес, хотят освободить лосей, чтобы они не паслись с их скотом.
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Об этом сообщает Reuters, который выложил фотографии величественных животных.
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