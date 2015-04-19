В ООН выпустили комплект марок с изображением райских птиц

На этот раз на марках - 12 видов райских птиц, сообщает Центр новостей ООН.

Серия была запущена еще в 1993 году с тем, чтобы привлечь внимание к необходимости защиты исчезающих видов животных, рыб птиц и растений.

В этом году на марках ООН, выпущенных в четверг на этой неделе, - райские птицы необыкновенной красоты с ослепительно ярким оперением. Они славятся причудливым ритуалом ухаживания - самцы находят подходящее место, очищают его от опавших листьев и травы и «танцуют».

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Марки ООН являются отражением деятельности всемирной организации. Они не только представляют интерес для филателистов, но и привлекают внимание к важным проблемам, стоящим в повестке дня ООН.

Организация Объединенных Наций – единственная организация в мире, которая, не являясь страной или территорией, наделена правом выпускать почтовые марки. Почтовая администрация ООН - единственная почтовая администрация, выпускающая марки, деноминируемые в трех разных валютах – в долларах США, в швейцарских франках и в евро.