Ученые призвали не расширять каучуковые плантации в Азии

По мнению ученых, засев каучуковыми деревьями обширных территорий поставит под угрозу жизнь многих животных, птиц и насекомых, в том числе вымирающих, передает Би-би-си. Кроме того, подобные меры могут привести к загрязнению рек и грунтовых вод.

По данным исследователей, к 2024 году для покрытия всех требований промышленности в Юго-Восточной Азии потребуется засеять каучуковыми деревьями от 4,3 до 8,5 млн гектаров. Это обусловлено стабильно растущим спросом со стороны производителей автомобильных покрышек.

Ученые считают, что промышленность могла бы решить эту проблему за счет более широкого применения синтетического каучука, доля которого на рынке сейчас составляет всего около 30%. В этом случае необходимость в расширении каучуковых плантаций отпадет.

В последние годы отмечается расширение плантаций каучуковых деревьев во многих азиатских странах, в том числе в Китае, Вьетнаме, Таиланде и Мьянме.