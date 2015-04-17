В Казахстане обнаружили 70 мертвых пеликанов

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана, передает РИА Новости.

"При проведении весеннего учета птиц компанией Норт Каспиан Оперейтинг обнаружено 70 мертвых особей кудрявого пеликана на мелководном участке дельты реки Кигач в Курмангазинском районе Атырауской области", — говорится в сообщении.

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По данному факту Атырауской областной территориальной инспекцией комитета лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства Казахстана создана рабочая группа для расследования гибели птиц, сообщает ведомство.

Кудрявый пеликан относится к редким исчезающим видам птиц.