В Казахстане обнаружили 70 мертвых пеликанов

14:51, 17 апреля 2015
Спасение видов
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Семьдесят мертвых особей кудрявого пеликана обнаружены в граничащей с РФ Атырауской области Казахстана (на западе республики).

wikimedia.org

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана, передает РИА Новости.

"При проведении весеннего учета птиц компанией Норт Каспиан Оперейтинг обнаружено 70 мертвых особей кудрявого пеликана на мелководном участке дельты реки Кигач в Курмангазинском районе Атырауской области", — говорится в сообщении.

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По данному факту Атырауской областной территориальной инспекцией комитета лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства Казахстана создана рабочая группа для расследования гибели птиц, сообщает ведомство.

Кудрявый пеликан относится к редким исчезающим видам птиц.

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