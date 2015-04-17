BBC: В Рио-де-Жанейро выловили тонны мертвой рыбы
11:19, 17 апреля 2015Спасение видов
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По официальным данным, рыба погибла из-за резкого падения температуры воды после сильных дождей.
REUTERS
Экологи бьют тревогу в связи с массовой гибелью рыбы в озере в Рио-де-Жанейро, где будут соревнования гребцов во время Олимпийских игр 2016 года.
Как сообщила городская власть, за последние недели выловили более 30 тонн мертвой рыбы, передает BBC Украина.
Местные жители и спортсмены, которые тренируются на озере - жаловались на ужасный запах.
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По официальным данным, рыба погибла из-за резкого падения температуры воды после сильных дождей.
Однако ученые из местного университета считают, что причиной гибели рыбы стало загрязнение озера.
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