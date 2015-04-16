Канадские ученые нашли связь между лишаем и активностью городских койотов

Об этом сообщает phys.org со ссылкой на исследование, опубликованное в Научных записках королевского общества Б (Proceedings of the Royal Society B).

Исследователи поймали 19 койотов, которые живут в городе и прикрепили к ним воротнички с радиомаяками, которые позволяли отслеживать передвижение животных. За поведением койотов следили в течение четырех месяцев.

Читайте такжеПоследнему самцу северного белого носорога дали круглосуточную вооруженную охрануУ восьми животных были признаки лишая, и как оказалось, по сравнению со здоровыми койотами они обходили большую территорию, были активнее в дневное время и употребляли больше "человеческой еды".

При этом большинство из них (6 из 8) умерли за время исследования. Четверо животных замерзли из-за потери шерсти, еще двоих застрелили сотрудники санитарной службы.