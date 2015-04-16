Кит Варвара установила рекорд по дальности миграции

Группа ученых из США и России зафиксировали абсолютный рекорд миграции среди млекопитающих: кит по кличке Варвара, относящийся к исчезающей западной популяции серых китов, проплыл 22 511 км за 172 дня, передает "Моя планета".

Читайте такжеНа австралийском пляже нашли тушу редкого кита

Ее маршрут удалось отследить с помощью GPS-датчика: выяснилось, что за 69 дней Варвара пересекла Тихий океан и преодолела 10 880 км, проплыв от Сахалина до побережья Северной Америки. Прежде чем Варвара отправилась в обратный путь, она побывала на нескольких нерестилищах китов восточной популяции: в Нижней Калифорнии и Мексике.

Ученых, наблюдавших за семью китами с помощью GPS, удивил не столько сам рекорд, сколько маршрут Варвары и двух ее собратьев из западной популяции, которые добрались с Дальнего Востока до Северной Америки. Дело в том, что до сих пор биологи были убеждены, что западная (или охотско-корейская) популяция серых китов, которая летом откармливается в Охотском море и причисляется к исчезающим видам, не скрещивается с восточной (чукотско-калифорнийской) и живет в полной изоляции. Теперь же ученые засомневались в точности научных знаний о серых китах.

"Тот факт, что находящиеся под угрозой исчезновения западные серые киты способны преодолевать такое большое расстояние и взаимодействовать с восточными серыми китами, вызывает удивление и оставляет много вопросов, - прокомментировал открытие Брюс Мейт, глава Института морских млекопитающих при Университете штата Орегон. - Проведенные исследования показали, что популяции генетически отличаются друг от друга, но теперь нам придется получше к ним присмотреться".

Западные серые киты считались вымершими вплоть до 1970-х годов, когда на шельфе острова Сахалин было обнаружено небольшое стадо этих животных. Ученые из США и России с 1990-х годов наблюдают за численностью дальневосточной популяции, по их оценкам, в мире осталось около 150 особей. Восточная популяция серых китов также была сильно истреблена из-за китобойного промысла и некоторое время фигурировала в Красной книге, однако предпринятые меры по спасению китов оказались успешными и в 1996 году эти млекопитающие были исключены из списка исчезающих видов. Численность восточных серых китов оценивается на сегодняшний день в 18 тыс. особей.