"Глаза" на крыльях бабочек защищают их от хищных птиц

Ранее ученые считали, что узоры на крыльях бабочек отпугивают хищников, потому что представляют собой сочетание цветов и фигур, которые им не нравятся, сообщает "Вокруг света". Однако финские исследователи не согласились с этой гипотезой и с помощью эксперимента доказали, что "глаза" на крыльях бабочек имитируют глаза хищников и тем самым вводят в заблуждение птиц.

Читайте такжеПоследнему самцу северного белого носорога дали круглосуточную вооруженную охрану

Ученые из Университета Ювяскюля в Финляндии провели интересный эксперимент. На полу птичьей клетки они разместили монитор компьютера, на который вывели изображение личинки жука (мучного хрущака). Затем они запускали в клетку хищника - большую синицу и, когда она нападала на изображение личинки, меняли картинку на мониторе и фиксировали реакцию птицы. На дисплее каждый раз показывали одну из пяти картинок: сову с открытыми глазами, сову с закрытыми глазами, бабочку с изображением на крыльях, похожим на открытые глаза совы, ту же бабочку с видоизмененным, но контрастным изображением на крыльях, ту же бабочку без "глаз" на крыльях. Птицы, как и ожидали ученые, сильно реагировали на вид совы с открытыми глазами, но чуть сильнее они реагировали на изображение бабочки с "глазами" совы на крыльях. На остальные изображения бурной реакции не наблюдалось.

Полученные данные, по мнению исследователей, показывают, что большие синицы воспринимают изображения на крыльях бабочек как угрозу, потому что они похожи на глаза сов, которые едят этих птиц. Таким образом, гипотеза о мимикрии объясняет результаты эксперимента лучше, чем гипотеза о заметности "глаз", делают вывод ученые. Опираясь на полученные данные, исследователи предполагают, что изображения на крыльях бабочек появились в результате эволюции. Кроме узора на крыльях, бабочки обладают целым набором специальных приспособлений, помогающих им выживать.