Последнему самцу северного белого носорога дали круглосуточную вооруженную охрану

К последнему самцу северного белого носорога, который живет в заповеднике Ол Педжета в Кении, приставили круглосуточную вооруженную охрану. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Konbini. Кроме животного по кличке Судан, телохранителями обзавелись две самки носорога, проживающие на территории природоохранного комплекса.

Читайте такжеАфриканские слоны могут вымереть через 10-20 лет

Охраной занимаются сотрудники заповедника. Ранее смотритель парка Симор Ирунгу в интервью британскому изданию World of Animals magazine рассказал, что с ростом спроса на рога носорогов сотрудники комплекса все чаще начали сталкиваться с браконьерами. «Нам часто приходится рисковать жизнью ради исполнения служебных обязанностей», — отметил Ирунгу.

Последний содержавшийся в неволе самец северного белого носорога по кличке Ангалифу скончался в декабре прошлого года в зоопарке Сан-Диего (США), где привезенное из Судана животное содержалось с конца 1980-х годов. Ангалифу было 44 года, он умер от естественных причин.

По данным Всемирного фонда дикой природы, на сегодняшний день популяция северных диких носорогов насчитывает пять особей. Самец и две самки живут в кенийском заповеднике, по одной самке — в зоопарках в Праге и Сан-Диего.

Читайте такжеУченые выяснили, что восточным гориллам грозит вымирание

В 1960 году популяция насчитывала 2250 особей. В 1980-х в живых остались всего 15 животных. В их вымирании в значительной степени виновны браконьеры. Во многих культурах считается, что рог животного имеет целебные свойства, и поэтому он высоко ценится на черном рынке.

Северный белый носорог несколько крупнее южного подвида и является вторым по величине наземным животным после слона.