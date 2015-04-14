Япония попытается доказать необходимость убивать китов - СМИ

Соответствующее заявление сделал министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Есимаса Хаяси, сообщает Gazeta.ru.

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Ранее Япония изменила правила китобойной миссии в Антарктике после суда ООН. Прикрываясь научно-исследовательской деятельностью, японские китобои вели охоту на китов и использовали их мясо, в частности, в рационах школьных столовых.

Международный суд ООН поддержал жалобу властей Австралии, которые заявили, что каждую зиму Япония незаконно убивает более 900 китов вида «малый полосатик», который занесен в Красную книгу.