Япония попытается доказать необходимость убивать китов - СМИ
17:15, 14 апреля 2015Спасение видов
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Власти Японии намерены доказать, что убийство китов необходимо для развития науки, пишет The Guardian.
Японцы решили доказать необходимость убивать китов / namonitore.ru
Соответствующее заявление сделал министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Есимаса Хаяси, сообщает Gazeta.ru.
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Ранее Япония изменила правила китобойной миссии в Антарктике после суда ООН. Прикрываясь научно-исследовательской деятельностью, японские китобои вели охоту на китов и использовали их мясо, в частности, в рационах школьных столовых.
Международный суд ООН поддержал жалобу властей Австралии, которые заявили, что каждую зиму Япония незаконно убивает более 900 китов вида «малый полосатик», который занесен в Красную книгу.
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