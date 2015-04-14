Более 21 тонны мертвой рыбы всплыло в озере в Рио-де-Жанейро (фото)
Более 21 тонны мертвой рыбы всплыло на поверхность озера Родриго де Фрейтас, которое примет соревнования по гребле на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в следующем году.
Жалобы на жуткий запах поступили в коммунальные службы города от жителей близлежащих районов 13 апреля, сообщает Еспресо.TV.
Согласно официальному заявлению службы охраны окружающей среды, нынешняя ситуация возникла из-за сильных дождей, которые подняли уровень воды, что повлекло за собой резкое падение температуры и содержания кислорода в озере.
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Власти страны взяли на себя обязательство очистить городские водоемы накануне летней Олимпиады, которая стартует 5 августа 2016-го.
Качество воды в крупнейшем городе Бразилии стало важной темой перед Олимпийскими играми-2016: ежедневно в гидросистему Рио сливаются тонны отходов и сточных вод.