В российском заповеднике обнаружен новый вид растений

Образцы были собраны в отрогах хребта Тукурингра. Новый вид назвали в честь профессора МГУ Риммы Барыкиной, изучавшей на протяжении более 40 лет семейство лютиковых, сообщает амур.инфо.

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«Открытие нового вида сосудистых растений в наши дни – событие редкое и уникальное, имеющее огромное значение для науки в целом, – считает заместитель директора Зейского заповедника Елена Игнатенко. – Для заповедника этот событие тоже очень значимо – на его территории найден ещё один эндемик».

Обнаружил растение научный сотрудник Центрально-сибирского ботанического сада Анатолия Каракулова из Новосибирска. Он посетил заповедник, направляясь в командировку на симпозиум ботанических садов в Китае. Здесь учёный собирал материал для генетического анализа дальневосточных рододендронов.

На одном из маршрутов он обратил внимание на необычный водосбор, сделал его морфологическое описание, отобрал растение для гербария. По внешнему облику надземных побегов, очертаниям листьев и листочков новый вид очень похож на водосбор амурский, но не является близкородственным ему видом. У найденного Каракуловым растения части побега густо волосистые с существенным преобладанием железистых волосков над простыми. Кроме того, у водосбора амурского отгиб лепестков белый, реже светло-зелёноватый полностью или только в верхней части. У водосбора Барыкиной отгиб синий или лиловато-синий, как и все другие части околоцветника.