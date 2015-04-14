На австралийском пляже нашли тушу редкого кита
10:10, 14 апреля 2015Спасение видов
787
Ранее полосатика Омуры в Австралии встречали лишь один раз.
На австралийском пляже нашли тушу редкого кита / dpaw.wa.gov.au
Тело редкого кита выбросило на берег в западной Австралии, где в марте прошел тропический циклон "Олвин", сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Ранее этот вид китов - полосатик Омуры - в Австралии встречали лишь один раз.
Мертвое животное нашли на пляже рядом с городом Эксмут.
Читайте такжеВ Японии более 130 дельфинов выбросились на берег (фото)
По словам ученых, находка поможет им глубже изучить этот вид китов и систематизировать ареал его обитания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter