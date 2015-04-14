На австралийском пляже нашли тушу редкого кита

Тело редкого кита выбросило на берег в западной Австралии, где в марте прошел тропический циклон "Олвин", сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Ранее этот вид китов - полосатик Омуры - в Австралии встречали лишь один раз.

Мертвое животное нашли на пляже рядом с городом Эксмут.

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По словам ученых, находка поможет им глубже изучить этот вид китов и систематизировать ареал его обитания.