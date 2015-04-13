Почти 4 тысячи животных погибли во время пожаров в Хакасии

"Из первой поступившей информации известно, что в республике сгорело 16 животноводческих помещений и стоянок, 11 помещений для хранения зерна и техники, 4 зерносушилки… По самой предварительной оценке по республике, в огне погибло 700 голов КРС, около 3 тысяч овец", — говорится в сообщении на официальном портале республики, сообщает РИА Новости.

В Ширинском районе в хозяйствах сгорела отара овец из 650 голов и около 200 свиней. Некоторые фермеры сообщают о 100% потерянного имущества.

Сумма ущерба сельхозугодиям устанавливается.