Почти 4 тысячи животных погибли во время пожаров в Хакасии
15:01, 13 апреля 2015Спасение видов
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Пожары в Хакасии нанесли огромный ущерб сельскохозяйственным угодьям республики, погибло около четырех тысяч сельскохозяйственных животных, сообщили власти региона в понедельник.
ridus.ru
"Из первой поступившей информации известно, что в республике сгорело 16 животноводческих помещений и стоянок, 11 помещений для хранения зерна и техники, 4 зерносушилки… По самой предварительной оценке по республике, в огне погибло 700 голов КРС, около 3 тысяч овец", — говорится в сообщении на официальном портале республики, сообщает РИА Новости.
В Ширинском районе в хозяйствах сгорела отара овец из 650 голов и около 200 свиней. Некоторые фермеры сообщают о 100% потерянного имущества.
Сумма ущерба сельхозугодиям устанавливается.
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