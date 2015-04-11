Спасти коралловые рифы поможет рыба - ученые

15:23, 11 апреля 2015
Спасение видов
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Возвращение популяции рыбы в систему коралловых рифов может помочь этим экосистемам восстановиться. 

sanata.biz

Об этом говорится в исследовании, которое изучало биомассу рыбы и функциональные группы более 800 коралловых рифов по всему миру.

В ходе исследования ученые из Австралийского института морских наук и Общества охраны дикой природы использовали свои данные для оценки периода восстановления районов рифов со слабым и чрезмерным выловом рыбы. Авторы исследования утверждают, что рифы могут стать более устойчивыми к изменению климата и другом угрозам, если популяция рыбы будет поддерживаться и/или восстанавливаться.

В своем исследовании ведущий автор исследования Аарон Макнейл и его коллеги установили, что коралловый риф, на котором не проводится отлов рыбы, в среднем содержит 1000 килограмм рыбы на гектар, в то время как районы с истощенным рыбным запасом содержат 100 килограммов рыбы на гектар. При поддержании как минимум 500 килограммов рыбы на гектар можно сохранить экологические функции коралловых рифов.

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