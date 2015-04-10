В Японии более 130 дельфинов выбросились на берег (фото)

Сотрудники японской береговой охраны при поддержке жителей города Хокота (префектура Ибараки), невзирая на холодную погоду и проливной дождь, оказывают помощь дельфинам, выбросившимся на берег в этом районе, сообщает ТАСС.

Зона выброса млекопитающих растянулась на 10 километров вдоль береговой линии - в общей сложности уже насчитывается более 150 особей, многие из которых получили глубокие раны от соприкосновения с пляжной галькой.

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Подключились к спасательным работам и местные серфингисты. Дельфинов, у которых при осмотре не обнаружено травм, грузят на корабли береговой охраны и выпускают в море вдали от берега. Раненых животных доставляют на осмотр в специализированные клиники.

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Последний массовый выброс дельфиновых в Японии был зафиксирован 5 марта 2011 года - тогда на берегу оказались 52 широкомордых дельфина.

​На протяжении десятилетий ученые бьются над разгадкой причин участившихся выбросов дельфинов и китов на сушу. Замечено, что массовые выбросы в 90% случаев совпадают с периодами снижения солнечной активности.