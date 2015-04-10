В Австралии судят двух россиян за контрабанду сотен редких животных

Двое граждан России оказались на скамье подсудимых за попытку незаконного вывоза сотен редких животных из Австралии.

"Эдуард Галоян (Eduard Galoyan) и Роман Назаров (Roman Nazarov) были арестованы в феврале в международном аэропорту города Перт", — передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на австралийскую телекомпанию ABC.

Согласно материалам дела, двое россиян, а также двое граждан Чехии прятали рептилий в пачках сигарет и в книгах, середина которых была вырезана. В ходе обыска вещей таможенники обнаружили гекконовых ящериц, австралийских лягушек, сцинков, питонов.

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Граждане Чехии уже появились в суде, в то время как Галоян и Назаров участвовали в процессе по видеосвязи, находясь при этом в тюрьме Хакея штата Западная Австралия. По данным прокуратуры, подсудимых ждет ряд обвинений по статьям жестокое обращение с животными, а также их незаконный вывоз.

В Австралии действуют строгие запреты и ограничения в отношении вывоза из страны различных видов животных. Курирует ограничения Австралийская служба окружающей среды.