Ученые выяснили, что восточным гориллам грозит вымирание

Статья, рассказывающая о работе исследователей на эту тему, была опубликована в журнале Science, передает ТАСС.

Международная группа генетиков под руководством Яли Сюэ из Института Сенгера секвенировала ДНК 13 представителей вида восточных горилл и расшифровала их геном. В ходе работы анализу подверглись 11 743 407 однонуклеотидных полиморфизма. Результаты работы показали, что 20 тыс. лет назад подвиды восточных горилл прекратили скрещиваться между собой, в результате чего численность популяций начала сокращаться, а генетическое разнообразия - уменьшаться.

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Что касается восточных горных горилл, то из-за инбридинга на настоящий момент до 34% их генов являются гомозиготными - аллели генов, полученных от матери и отца, одинаковы.

Ученые утверждают, что генетическая деградация прежде всего затрагивает иммунную системы приматов и ухудшает ее состояние. Исследователи уверены, что результаты их работы позволят биологам выработать новые стратегии для сохранения популяции восточных горных горилл.