ВР внесла изменения в некоторые законодательные акты об охране животного мира

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об охране животного мира» (№ 0916).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 239 из 310 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом вносятся изменения в Закон "О животном мире", согласно которым в период массового размножения диких животных, с 1 апреля до 15 июня, запрещается проведение работ и мероприятий, являющихся источником повышенного шума и беспокойства (стрельба, взрывные работы, фейерверки, санитарные рубки леса, использование моторных маломерных судов, проведение ралли и других соревнований на транспортных средствах).

Запрещается распашка или иным образом повреждение, ликвидация природных мест обитания диких животных (нор, берлог, гнезд и т.п.).

Законом предусмотрено восстановить институт общественного инспектора по охране окружающей среды.

Также вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым реклама любая иная деятельность по рекламированию или распространению запрещенных орудий добычи (сбора) объектов животного или растительного мира влечет за собой наложение штрафа на граждан от 30 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан, а на должностных лиц рекламодателя и/или распространителя рекламы - от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Предусмотрено, что нарушение порядка приобретения, сбыта или распространения объектов животного или растительного мира влечет за собой наложение штрафа от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией объектов животного или растительного мира или без таковой. Те же действия, совершенные в отношении объектов животного или растительного мира, находящихся в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, занесенных в Красную книгу Украины или охраняемых в соответствии с международными договорами Украины, влекут за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией объектов животного или растительного мира.

Нарушение правил содержания диких животных в неволе или в полувольных условиях влечет за собой наложение штрафа от 3 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией объектов животного или растительного мира или без таковой.