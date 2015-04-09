Рада запретила передвижные зоопарки и дельфинарии без морской воды

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно охраны биоразнообразия) (№0917).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 229 народных депутатов из 307, зарегистрированных в сессионном зале.

Запрещаются использование животного в корриде, создание и деятельность передвижных зверинцев, передвижных зоопарков и передвижных выставок диких животных, а также деятельность дельфинариев, не имеющих природной морской воды.

Кроме того, запрещается использование медведей и волков на охотничьих испытательных станциях, а также для проведения экзаменов, соревнований и притравки охотничьих собак.

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Согласно закону, селекционный отстрел животных в природных заповедниках запрещается. Запрещается проведение селекционного отстрела животных другим охотником в присутствии лица, имеющего разрешение на селекционный отстрел.

Кроме того, запрещается проведение вырубки главного пользования и всех видов постепенной и сплошной вырубки, вырубка дуплистых деревьев, а также добыча песка и гравия в реках и водоемах в заповедной зоне биосферных заповедников.

Также запрещаются проведение вырубки главного пользования и всех видов постепенной и сплошной вырубки, вырубка дуплистых деревьев, а также добычи песка и гравия в реках и водоемах в заповедной зоне национальных природных парков.

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Устанавливается, что охрана и воспроизводство объектов Красной книги Украины обеспечиваются органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, являющимися субъектами использования животного и растительного мира, владельцами объектов Красной книги Украины, владельцами и пользователями земельных участков, в пределах которых находятся редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Украины.