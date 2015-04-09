В Китае от вируса собачьей чумки умерла пятая панда

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Синьхуа, панда "Лун Лун", которую лечили от вируса собачей чумки в центре по изучению и разведению редких животных в провинции Шэньси, скончалась от болезни 8 апреля. "Лун Лун" стала пятой пандой, которая умерла от этого вируса после его распространения в конце прошлого — начале этого года.

Симптомы болезни у родившегося в 2009 году самца выявили в конце декабря прошлого года. Ветеринары провели курс интенсивной терапии. В середине марта этого года у "Лун Лун" вновь начали проявляться симптомы заболевания, ветеринары начали лечение, однако спасти панду не удалось.

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До вспышки болезни в исследовательском центре в Шэньси проживали 25 животных. После начала эпидемии руководство центра отправило здоровых панд в другие природные резерваты на территории региона.

Большая панда, бамбуковый медведь — млекопитающее, в настоящее время относимое к медведям, родиной которого является центральный Китай. Большая панда живет являются исчезающим видом и находится под особой защитой государства в Китае. Кроме того панда является символом Китая и занимают особое место в дипломатии Пекина, отправка этих животных в различные страны стала уже традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".