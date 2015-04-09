В Китае от вируса собачьей чумки умерла пятая панда
Большая панда по кличке "Лун Лун" умерла на северо-западе Китая от вируса собачей чумки, став пятой особью, которая скончалась от этой болезни за последнее время.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Синьхуа, панда "Лун Лун", которую лечили от вируса собачей чумки в центре по изучению и разведению редких животных в провинции Шэньси, скончалась от болезни 8 апреля. "Лун Лун" стала пятой пандой, которая умерла от этого вируса после его распространения в конце прошлого — начале этого года.
Симптомы болезни у родившегося в 2009 году самца выявили в конце декабря прошлого года. Ветеринары провели курс интенсивной терапии. В середине марта этого года у "Лун Лун" вновь начали проявляться симптомы заболевания, ветеринары начали лечение, однако спасти панду не удалось.
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До вспышки болезни в исследовательском центре в Шэньси проживали 25 животных. После начала эпидемии руководство центра отправило здоровых панд в другие природные резерваты на территории региона.
Большая панда, бамбуковый медведь — млекопитающее, в настоящее время относимое к медведям, родиной которого является центральный Китай. Большая панда живет являются исчезающим видом и находится под особой защитой государства в Китае. Кроме того панда является символом Китая и занимают особое место в дипломатии Пекина, отправка этих животных в различные страны стала уже традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".