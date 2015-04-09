Амурская тигрица родила пятерых детенышей в Китае

"Шестилетняя тигрица 1 апреля родила пятерых тигрят в заповеднике Гуайпо в городе Шэньян, административном центре провинции Ляонин", — говорится в сообщении агентства, пишет РИА Новости.

Амурский тигр — самый крупный в мире, занесен в Международную Красную книгу, охота на него запрещена. В середине XIX века численность российской популяции составляла свыше тысячи особей. Истребление хищника и уничтожение мест его обитания привели к тому, что за 100 лет число особей сократилось до 50 и амурский тигр оказался в 40-е годы XX века на грани исчезновения.

После принятых мер численность популяции стала увеличиваться. На территории Приморского и Хабаровского краев России, основных мест его обитания, по данным последней переписи, живут около 500 особей. В очень небольшом количестве эти тигры живут на территории северо-восточного Китая и КНДР.