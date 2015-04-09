В Крыму владельца частного зоопарка обвинили в незаконном ввозе 59 экзотических животных и 196 птиц

Как сообщает пресс-служба ведомства, 59 экзотических животных и 196 птиц ввезли на территорию Крыма из зоопарков Германии и Чехии, теперь они находятся в парке львов "Тайган" под Белогорском, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По данным Россельхознадзора, животных ввезли в обход ветеринарного контроля, и груз не сопровождался документами, которые бы подтверждали отсутствие у них опасных заболеваний - туберкулеза, гепатита, ВИЧ, сибирской язвы и так далее.

"В группе животных-нелегалов находится несколько десятков обезьян, истинное происхождение которых не установлено. Эти животные, как известно, могут являться переносчиками вируса Эбола (геморрагической лихорадки Эбола), распространение которого чревато эпидемией с летальным исходом", - подчеркивается в сообщении ведомства.

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Владелец зоопарка Олег Зубков заявил Би-би-си, что обвинения Россельхознадзора абсурдны, а животные прошли все проверки и процедуру карантина. При этом он допустил, что ветеринары на пропускном пункте в Армянске могли допустить ошибки в документации, потому что, по его словам, были пьяны.

"Действительно 255 животных ввезены из зоопарков Германии и Чехии 26 декабря прошлого года, но ввезены совершенно официальным образом. Вывезены из Евросоюза, через территорию Польши - естественно у них есть все международные ветеринарные документы, они прошли границу с Украиной, прошли затамаживание в Цюрупинске и были ввезены через Армянск под прицелом видеокамер", - сказал он.

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"Их встречали пограничники, таможенники. Там ехали ягуары, пумы, обезьяны, много ценных птиц - все это было предметом досмотра и даже фотографирования всем таможенным постом, для них это было большое событие", - добавил он.