Во Львове проведут флешмоб против поджогов травы

Мероприятие приурочено к празднованию в области Дня окружающей среды, сообщает департамент экологии и природных ресурсов Львовской облгосадминистрации.

Целью проведения мероприятия является привлечение внимания населения к значительному ущербу окружающей среде от сжигания сухой растительности, путем распространения буклета «Нет поджогам» (разработан Бюро УГКЦ по вопросам экологии), что будет способствовать развитию экологического сознания граждан.

Читайте такжеВ церкви призвали украинцев не нести на кладбище искусственные цветы и венкиТакже во время флешмоба будет проведено театрализованное действо «Нет поджогам», с участием студентов Бродивского педагогического колледжа им. М.Шашкевича.

Организаторы акции: Департамент экологии и природных ресурсов Львовской облгосадминистрации, Бюро УГКЦ по вопросам экологии и Национальный природный парк «Северное Подолье».

По данным организаторов, традиционное в Украине сжигания сухой травы крайне вредно для флоры, микрофлоры и фауны территорий, где проводят поджоги, а также увеличивает количество вредных выбросов в атмосферу.