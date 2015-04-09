В Петербурге для тюленей собирают махровые халаты и полотенца

В Петербурге Детский экологический центр Водоканала объявил об акции по сбору больших махровых полотенец и халатов. Для этого там установили специальные контейнеры, поэтому поучаствовать в благотворительном мероприятии может любой желающий, сообщает Росбалт.

Как пояснили в пресс-службе ГУП "Водоканал Петербурга", пожертвования будут направлять в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Полотенца и халаты собирают в целях использования их в рамках реабилитации тюленей и нерп, пострадавших в результате природных или техногенных происшествий.

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"Полотенца – это отличный подстилочный материал для наших пациентов, – рассказал директор Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев. – Детеныши тюленей и нерп очень любят с ними играть, греться в них, строить домики. Кроме того, их легко дезинфицировать и использовать многократно".

В настоящее время в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих реабилитацию проходит самка серого балтийского тюленя, спасенная петербуржцами 27 марта у Шепелевского маяка. Детеныша тюленя, которому было всего несколько дней от роду, обнаружили с травмой головы и передали на излечение в учреждение. Сейчас, как говорят сотрудники центра, животное уже почти закончило линять и переведено на принудительную рыбную диету.