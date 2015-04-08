В штате Колорадо выпущенные в озеро золотые рыбки угрожают местной водной экосистеме
В США Организация по охране парков и дикой природы штата Колорадо готовит спецоперацию по отлову золотых рыбок из озера Теллер, объявив их чужеродным видом, представляющим угрозу для местной водной экосистемы.
Как сообщает Моя Планета, чиновники надеются установить имя владельца, который около двух лет назад выпустил в водоем своих питомцев. По предположениям экологов, изначально в озеро попали четыре или пять золотых рыбок, с тех пор они размножились — и теперь их потомство насчитывает от 3000 до 4000 рыб.
"Чьи-то питомцы, попавшие в озеро, теперь могут привести к заболеваниям диких животных и растений, а также составить конкуренцию другим видам за ресурсы, — рассказала о проблеме представитель организации "Парки и дикая природа Колорадо" (Colorado Parks and Wildlife) Дженнифер Черчилль. — Вся экосистема подвергается угрозе".
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В первую очередь чужеродные виды угрожают таким видам, как канальный сомик, синежаберный солнечник и рыба-солнце. В данный момент экологи выбирают способ, которым они смогут очистить озеро от золотых рыбок.
"Первый способ подразумевает применение электрошокера: он оглушает и парализует рыб, после чего их можно собрать с поверхности воды. Другой способ — осушить озеро и извлечь чужеродные виды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в обоих случаях золотые рыбки останутся живы, но после отлова их, скорее всего, направят в центр реабилитации птиц, где они послужат кормом для пернатых.