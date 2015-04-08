В штате Колорадо выпущенные в озеро золотые рыбки угрожают местной водной экосистеме

Как сообщает Моя Планета, чиновники надеются установить имя владельца, который около двух лет назад выпустил в водоем своих питомцев. По предположениям экологов, изначально в озеро попали четыре или пять золотых рыбок, с тех пор они размножились — и теперь их потомство насчитывает от 3000 до 4000 рыб.

"Чьи-то питомцы, попавшие в озеро, теперь могут привести к заболеваниям диких животных и растений, а также составить конкуренцию другим видам за ресурсы, — рассказала о проблеме представитель организации "Парки и дикая природа Колорадо" (Colorado Parks and Wildlife) Дженнифер Черчилль. — Вся экосистема подвергается угрозе".

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В первую очередь чужеродные виды угрожают таким видам, как канальный сомик, синежаберный солнечник и рыба-солнце. В данный момент экологи выбирают способ, которым они смогут очистить озеро от золотых рыбок.

"Первый способ подразумевает применение электрошокера: он оглушает и парализует рыб, после чего их можно собрать с поверхности воды. Другой способ — осушить озеро и извлечь чужеродные виды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обоих случаях золотые рыбки останутся живы, но после отлова их, скорее всего, направят в центр реабилитации птиц, где они послужат кормом для пернатых.